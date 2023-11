Infantino: "Dal calcio un segnale di unità". Poi il messaggio a Luis Diaz

Il Presidente della Fifa Gianni Infantino, nel suo discorso al Congresso della Conmebol a Rio de Janeiro, in Brasile, ha elogiato le confederazioni continentali per il loro accordo sull'ospitalità dei tornei della Coppa del Mondo FIFA nel 2030 e nel 2034, affermando che il calcio ha inviato al mondo un messaggio di unità di cui c'è grande bisogno. "Vorrei ringraziare e congratularmi con tutti, in particolare con i presidenti delle confederazioni e con i membri del Consiglio della Fifa, perché credo che abbiamo dimostrato al mondo che è possibile raggiungere il consenso e l'unità nei processi decisionali. Penso - ha aggiunto Infantino - che nel nostro mondo, dove purtroppo c'è molta aggressività, abbiamo bisogno di questo tipo di messaggi di unione e di unità". Dopo un'ampia consultazione con tutte le confederazioni, il Consiglio ha deciso, nella riunione del 4 ottobre, che l'unica candidata ad ospitare la Coppa del Mondo sarebbe stata la candidatura combinata di Marocco, Portogallo e Spagna, con tre partite che si sarebbero svolte rispettivamente in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare il centenario della prima Coppa del Mondo. Infantino ha parlato alla vigilia della finale della Libertadores tra Fluminense e Boca Juniors allo stadio Maracanã. I vincitori di sabato si qualificheranno per la Coppa del Mondo per Club in Arabia Saudita, a dicembre, e per la Coppa del Mondo per Club 2025, che si svolgerà negli Stati Uniti e vedrà la partecipazione di 32 squadre per la prima volta. Tra le altre cose, Gianni Infantino ha anche espresso il suo sostegno all'attaccante del Liverpool e della Colombia Luis Díaz, il cui padre è stato rapito in Colombia: "Tutti speriamo in un lieto fine".