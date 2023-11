Iervolino-De Laurentiis, alleati in Lega e derby da amici in tribuna all'Arechi

Alla fine ha esultato solo don Aurelio De Laurentiis, ma la Salernitana di Inzaghi ha mostrato a Iervolino di poter ancora lottare per conservare la categoria. Perché se giochi quasi alla pari con i Campioni d'Italia in carica, vuol dire che quell'ultimo posto in classifica può essere presto abbandonato e che la salvezza non è una chimera irrealizzabile. E chissà che, dopo le polemiche della scorsa stagione e il sondaggio effettuato da ADL per portare a Napoli Paulo Sousa, allontanando di fatto il portoghese dalla panchina della Salernitana, non possa nascere anche un patto sull'imminente mercato con il club partenopeo e superare definitivamente i contrasti che tra le società, né tanto meno a livello personale, non ci sono mai stati. Dopo l'alleanza in Lega sulla vendita dei diritti televisivi, il presidente della Salernitana e quello del Napoli hanno, inanto, assistito uno accanto all'altro in tribuna al derby campano. Una vicinanza che non è stata solo un gesto di ospitalità e di cortesia, ma è servita a stemperare le polemiche che lo scorso torneo coinvolsero le due tifoserie dopo il pareggio al “Maradona” che rinviò la festa scudetto della squadra di Spalletti.