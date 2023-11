Berbatov camuffato gioca a calcetto: lo scherzo è virale

ROMA - È diventato subito virale il "prank" (scherzo) con protagonista l'ex attaccante di Tottenham, Fulham e soprattutto Manchester United, Dimitar Berbatov. Merito di Shoot for love, canale YouTube cresciuto a dismisura grazie alle challenge con grandi protagonisti (in ultimo Toni Kroos su un campetto di basket). Berbatov, infatti, è stato camuffato con cappello, barba posticcia e tuta per apparire un uomo anziano in un campo di calcetto. E nessuno si accorge di nulla, almeno fino a quando l'ex United non si assenta per tornare senza travestimenti e con indosso la sua maglia dei Red Devils. Alla fine, per Berbatov, 3 gol e quattro assist, oltre a tante foto con gli ignari "compagni di squadra".