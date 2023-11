Voce clamorosa dal Belgio: "Nainggolan torna a giocare in Indonesia?"

Nainggolan, la nuova destinazione

Nainggolan potrebbe infatti ripartire dall'Indonesia. Su di lui ci sarebbero diversi club: dal Borneo FC al Persib Bandung passando per il Bhayangkara FC e il Bali United. A breve l'ex giallorosso sarà impegnato come ambasciatore del Mondiale Under 17 che si svolgerà proprio in Indonesia, chissà che non sia l'occasione giusta anche per parlare del suo futuro.