Cosa fa Quagliarella dopo aver lasciato la Samp: non si è ancora ritirato

Sono passati solo sei mesi dal commovente commiato di Fabio Quagliarella che lo scorso maggio ha salutato la sua Sampdoria di cui è stato simbolo e fiero capitano. L'ex attaccante si è preso un momento di pausa dal calcio anche se non si è ancora ritirato in maniera ufficiale.

Quagliarella, il ritiro non è ancora ufficiale

Quagliarella risulta infatti ancora svincolato e non è detto che non possa intraprendere una nuova avventura nella prossima stagione all'alba dei suoi 41 anni. Intanto l'attaccante è divenuto ormai ospite fisso del "Club" in onda su Sky Sport e condotto da Fabio Caressa.