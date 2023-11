Il Bayern bocciò Ozil per colpa di un'attrice: il retroscena svelato

Il padre di Mesut Ozil ha rivelato il motivo per cui il Bayern Monaco scaricò il figlio nel 2010, dopo l'ottima stagione al Werder Brema. Il club bavarese sembrava intenzionato ad ingaggiarlo, ma poi decise di non chiudere la trattativa, lasciando che Ozil firmasse per il Real Madrid, dove ha giocato dal 2010 al 2013. "Nel 2010 Mesut è quasi finito al Bayern Monaco invece che al Real Madrid, ma il Bayern non ha preso bene il suo rapporto con Lagerblom", ha spiegato il padre di Özil.