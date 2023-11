Euro 2024, Italia qualificata ma dall'Ucraina gridano allo scandalo

Tra orgoglio e rabbia, commentando la partita di ieri sera a Leverkusen alcuni media dell'Ucraina mettono l'accento sul rigore non concesso dall'arbitro per l'intervento dell'azzurro Cristante su Mudryk nei minuti di recupero. Oltre a riportare con grande in evidenza le parole del ct dell'Ucraina, Serhiy Rebrov, secondo il quale l'intervento "era rigore, ma la Var non ha ritenuto opportuno richiamare l'arbitro al video", il sito Sport.ua scrive: "alla fine il sogno di Ceferin si è avverato: l'Italia si è qualificata agli Europei grazie allo 0-0". Un riferimento ad una dichiarazione del presidente dell'Uefa, "l'Italia è troppo importante per non partecipare all'Europeo". Il ct ne aveva parlato anche nella conferenza stampa della vigilia, dicendo: "A questo deve pensare la gente ucraina, non i giocatori. Queste parole non vanno ad influenzare in alcun modo la nostra partita. Non mi preoccupo". In generale, la prestazione della nazionale ucraina è stata definita più che positiva dai commentatori locali, esprimendo ottimismo sulla possibilità di qualificazione attraverso gli spareggi.