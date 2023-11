Da Juliano a Bulgarelli: oltre ai 10 c’erano gli 8

Il genio in una stampa. La fotografia proposta ad Alberto Polverosi da Marco De Sisti, il figlio di Picchio. Rivera, Antognoni, De Sisti al tempo del pallone di cuoio che rendevano leggero con i tocchi ispirati e delicati della classe, quel pallone che era favola, un gioco più lento ma di grande tecnica. I lanci “al bacio”, i dribbling fatati, i pallonetti di incantesimo, i passaggi millimetrici, i gol di delizia. Tutta un’altra storia fra gli anni Sessanta e Settanta, da Middlesbrough all’Azteca . Campioni assoluti della porta accanto quando era possibile per noi cronisti familiarizzare con loro, parlare e passeggiare. Il Milan , la Fiorentina, la Roma. Giocatori-bandiera al tempo del Gallia, calciomercato unico. Rivera 658 partite col Milan, Antognoni 429 con la Fiorentina, De Sisti 350 con la Fiorentina e 285 con la Roma. Erano i numeri 10, il numero magico, la fantasia al potere, l’incanto della giocata sublime, la luce.

Juliano a Bulgarelli insieme ai Mondiali

Mi porto sull’altro lato del pallone, da sinistra a destra, e anche qui trovo i paladini di un calcio indimenticabile, semplice, giocato da campioni, i paladini della maglia numero 8, Antonio Juliano e Giacomo Bulgarelli, Napoli e Bologna, le mie città. Bononia rapuere al tempo in cui lavorai al Guerino di Italo Cucci e Meme Bortolotti, tenet nunc Partenope. Se quelli con la maglia numero 10 erano i maestri del colore, quelli con la maglia numero 8 sono stati i maestri del calore, della passione, dell’impegno assoluto, alfieri di due nobili squadre. Juliano 505 partite col Napoli, Bugarelli 490 col Bologna. Antonio della periferia di Napoli, San Giovanni a Teduccio; Giacomo della periferia della città metropolitana di Bologna, Medicina. Erano insieme a Middlesbrough, Mondiali 1966, Juliano tra i convocati, Bulgarelli in campo contro i “ridolini” della Corea del Nord come zio Uccio Valcareggi definì gli asiatici prima che ci facessero inaspettatamente il contropelo. Juliano era più magro, un figlio del dopoguerra napoletano, miseria e nobiltà. Bulgarelli aveva il fisico dell’emiliano soddisfatto. Juliano severo con se stesso. Bulgarelli godereccio. Con Antonio ho trascorso tutta una vita al San Paolo e fuori. Con Giacomo un’amicizia ai miei tempi bolognesi, lui aveva smesso di giocare.

Leader in campo

Antonio se l’è dovuta sudare. Si inventò calciatore. Quand’era un ragazzo delle giovanili azzurre, Roberto Lerici gli diceva: «Guarda Del Vecchio, guarda come si muove, come difende la palla, come la calcia, guardalo e imparerai molto». Imparò molto, Juliano, giocando con Altafini e Sivori. Dedizione, sacrificio, lavoro, umiltà, Antonio Juliano è stato un campione venuto dal nulla. Ghirelli lo definì un napoletano atipico, «di quella razza di napoletani ai quali fanno difetto la fantasia e la genialità, ma solo perché fanno della serietà, della lealtà e del senso del sacrificio il loro stile di vita». Persino contestato, Juliano, mentre si inventava leader in campo, mentre al Dall’Ara l’indimenticabile capo-tifoso Gino Villani salutava con la sua voce stentorea l’ingresso di Bulgarelli in campo con «onorevole Giacomino, salute!». Mezz’ala poderosa era Bulgarelli, mezz’ala abile e astuta Juliano. Bulgarelli vinse lo scudetto col Bologna di Bernardini, Juliano lo sfiorò col Napoli di Vinicio quando a Torino, contro la Juventus, Dino Zoff, il suo amico carissimo ai tempi del Napoli, gli deviò il gran tiro del possibile vantaggio azzurro .