Diretta Atalanta-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Atalanta-Napoli: orari e canali

La gara tra Atalanta e Napoli è in programma alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Atalanta-Napoli in diretta TV

Atalanta-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Atalanta-Napoli in streaming

La partita Atalanta-Napoli sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Gasperini

: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

: Gasperini.

: Musso, Rossi, Bonfanti, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, De Ketelaere, Miranchuk, Muriel.

: Palomino, Toloi, Touré.

: De Roon.

: nessuno

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Demme, Cajuste, Elmas, Zerbin, Gaetano, Simeone, Osimhen. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Atalanta-Napoli in diretta, la cronaca

Gasperini senza De Roon (squalificato) e di Toloi. A centrocampo l’unica certezza riguarda Ederson, con Koopmeiners rientrato nella lista dei convocati nonostante qualche acciacco. In attacco si va verso la conferma di Scamacca, con De Ketelaere tornato a disposizione dopo i fastidi al ginocchio. Nel Napoli è la prima volta per Mazzarri dal suo ritorno: Osimhen torna in panchina, Anguissa pronto dal primo minuto.

Segui Atalanta-Napoli in diretta sul nostro sito

