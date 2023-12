Nainggolan, l'ultima sfida con i poliziotti che lo hanno salvato dal ritiro

Radja Nainggolan , l'ultima sfida. A 35 anni l'ex Cagliari, Roma e Inter, dopo aver chiuso in estate la sua avventura alla Spal, riparte dall'Indonesia. Il centrocampista, che indosserà la maglia numero 10, è stato presentato dal Bhayangkara e ha ammesso: "Se non mi avessero chiamato loro, che hanno creduto in me, probabilmente mi sarei ritirato. Sono felice di fare questa esperienza e curioso di capire il livello e capire anche se riusciremo a salvarci. Ho sempre detto - ha detto il belga di origine indonesiana - che mi sarebbe piaciuto giocare qui prima di chiudere la carriera".

Nainggolan gioca con i poliziotti: ecco il motivo

La squadra in cui gioca Nainggolan è molto particolare: dopo una storia turbolenta, dal 2016 il club è affiliato alla Polizia Nazionale. Molti dei giocatori di Bhayangkara prestano servizio come agenti di polizia, il colore principale del club è l'oro come il distintivo d'oro degli agenti di polizia e il nome attuale del club si basa su un grado nelle forze dell'ordine. Per questo motivo il club è anche conosciuto come quello dei "Guardiani". Adesso l'arrivo di Nainggolan dà loro un'enorme popolarità anche in ambito internazionale e Radja l'occasione di chiudere da giocatore vero. "Mi manca un po' il ritmo - ha spiegato - ma mi alleno da tre mesi e sto bene". La sua speranza è di dimostrarlo presto sul rettangolo di gioco.