Spalletti show al Galà del calcio, la battuta di Costacurta è esilarante

Spalletti show al Galà del calcio . L'allenatore dell'Italia, a Milano, è ospite di Sky, ride e scherza con tutti e fa lo showman. Racconta della App con cui manda gli esercizi ai calciatori ("e poi si controlla chi li vede"), dei giovani che giocano alla Playstation e di quanto, in passato, fosse "antipatico a tutti". Risate e riflessioni serie, in pieno stile Spalletti.

Costacurta, la battuta che spiazza Spalletti

In questo clima rilassato arriva Billy Costacurta che spiazza tutti. Parla di calcio con Spalletti poi però, abitando nella stessa zona, gli chiede un passaggio in macchina. Spalletti ride ma, almeno pubblicamente, non risponde. Chissà come sarà andata a finire.