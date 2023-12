Drag queen Tekemaya umiliata da calciatori, la società: "Prendiamo le distanze"

La Drag Queen salentina Tekemaya ha rivelato sui suoi profili social di essere stata vittima di offese e insulti ieri sera mentre si esibiva in un pub a Martano , in provincia di Lecce, nella prevalente indifferenza dei presenti. Durante lo spettacolo dell'artista, a cui dà voce e volto Francesco Bovino , alcuni giovani della squadra di calcio del paese ASD Polisportiva Martius , avrebbero iniziato a prederla in giro e ad insultarla in un crescendo, fino ad arrivare a lanciarle addosso del ghiaccio e a tirarle via la parrucca. "Da anni faccio questo lavoro - scrive sui social Tekemaya - e non mi era mai successo di sentirmi umiliata. Si divertivano nel farlo e sopratutto ridevano nell'umiliarmi, si sentivano forti, ma ciò che mi ha fatto più male è stata l'indifferenza degli altri clienti e anche dei titolari, fatta eccezione per un ragazzo che ha iniziato a urlare contro di loro che se la ridevano!".

Tekemaya, il messaggio su Instagram

L'accaduto è stato stigmatizzato anche in una nota dal presidente dell'Arcigay Salento, Ilaria Ulgharaita, che afferma: "Non tolleriamo che questi episodi passino inosservati, e vorremmo chiamare alle responsabilità educativa la città e le sue istituzioni. L'educazione sessuale e affettiva risulta fondamentale per la crescita dei ragazzi e delle ragazze in età scolastica nell'ottica della prevenzione e il contrasto delle azioni di discriminazione e violenza. Questi ragazzi saranno il futuro della nostra società, le loro azioni sono anche una responsabilità collettiva". "Auspichiamo che le istituzioni, le agenzie educative e le società sportive della città di Martano prendano immediatamente le opportune distanze da questi comportamenti". "Grazie per la straordinaria solidarietà - ha scritto poi Tekemaya su Instagram - viva la vita viva la libertà di essere noi stessi Sempre".

La nota del Martano

"L' A.s.d. Polisportiva Martius prende atto di quanto accaduto ieri sera. La società, non presente al momento dei fatti, in prima battuta prende le distanze da questi comportamenti offensivi e denigratori e sarà pronta a prendere, ove appurata la responsabilità, gli opportuni provvedimenti". Così la squadra di calcio del Martano ha preso le distanze dai fatti dopo la denuncia social di Tekemaya. "La nostra società ha un codice Etico fondato sui principi umani e sociali, volano del nostro meraviglioso gruppo di persone che ogni giorno con sacrificio e abnegazione lavora nel silenzio per il sociale e la comunità", fa sapere la società ricordando che "sin dal primo giorno, lavoriamo quotidianamente con il tema dell'inclusività". "Ci dispiace essere oggi accusati per comportamenti assolutamente spiacevoli e lesivi verso il prossimo. Purtroppo, è una brutta ed immeritata battuta d'arresto che lede fortemente anche la nostra immagine", conclude.