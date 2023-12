2024, la grande fuga dalla Serie A: Coppa Coppa d'Asia e Coppa d'Africa si prendono 51 giocatori

Segniamoci queste date: 12 gennaio-10 febbraio, Coppa d'Asia; 13 gennaio-11 febbraio 2024, Coppa d'Africa. Sono le due spade di Damocle che all'inizio del nuovo anno penderanno sulla Serie A, a rischio perdita 51 giocatori con l'incognita di non sapere quando rientreranno alla base. Inter e Juve sono le uniche squadre certe di non avere convocabili per i due grandi eventi internazionali. Questa la situazione.

Atalanta: Lookman (Nigeria), El Bilal Touré (Mali)

Bologna: El Azzouzi (Marocco)

Cagliari: Sulemana (Ghana); Luvumbo ( Angola); Mutandwa (Zambia), Shomurodov (Uzbekistan)

Empoli: Ebuhei (Nigeria); Gyasi (Ghana); Maleh (Marocco); Ekong (NIgeria).

Fiorentina: Nzola (Angola); Duncan (Ghana); Kouamé (Costa d'Avorio).

Frosinone: Arroui (Marocco); Bidaoui (Marocco); Cheddira (Marocco); Bourabia (Marocco).

Genoa: Ekuban (Ghana).

Inter, e Juventus: nessuno.

Lazio: Kamada (Giapppne).

Lecce: Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria).

Milan: Bennacer (Algeria), Chukwueze (NIgeria).

Monza: Akpa-Akpro (Costa d'Avorio), Machin (Guinea Equatoriale).

Napoli: Anguissa (Camerun); Osimhen (Nigeria).

Roma: Azmoun (Iran), N'Dicka (Costa d'Avorio); Aouar (Algeria).

Salernitana: Dia (Senegal), Simy (Nigeria), Lassana Coulibaly (Mali), Bronn (Tunisia), Cabral (Capo Verde), Ikwuemesi (Nigeria).

Sassuolo: Obiang (Guinea Equatoriale).

Torino: Djidji (Costa d'Avorio), Tameze (Camerun), Karamoh (Costa d'Avorio), Seck (Senegal).

Udinese: Enzo Ebosse (Camerun), Kamara (Costa d'Avorio), Masina (Marocco), Ehizibue (Nigeria), Success (Nigeria), Okoye (NIgeria).

Verona: Folorunsho (Nigeria), Hrustic (Australia), Hongla (Camerun)