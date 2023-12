Europa League, arbitri: per la Roma c'è il francese Brisard

Designati gli arbitri per le gare valide per l'ultima giornata di Europa League, in programma giovedì 14 dicembre. Roma-Sheriff, in programma alle 18.45 allo stadio Olimpico, sarà diretta dal francese Jerome Brisard che sarà coadiuvato agli assisntenti Nicolas Danos e Aurelien Drouet, quarto uomo Jeremy Stinat. Alle 21, invece, l'Atalanta, sarà ospite del Rakow. Arbitro della sfida, l'albanese Enea Jorgji, con lui i connazionali Denis Rexha e Ridiger Cokaj come guardalinee, Florian Lata quarto ufficiale di gara.