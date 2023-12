Mondiale per Club, Inter qualificata: chi la raggiungerà tra Milan, Napoli e Juve?

L'ultima giornata della fase a gironi della Champions League sarà decisiva per conoscere il futuro di Napoli, Milan, Inter e Lazio (queste ultime due già qualificate agli ottavi ed in corsa per il primo posto nel girone) e per stabilire il ranking che risulterà decisivo per la partecipazione al nuovo Mondiale per Club Fifa che partirà dal 2025 con la prima edizione negli USA. Un torneo che prevede introiti importantissimi a favore dei club partecipanti che partono da un minimo di circa 50 milioni di euro. Al momento la Fifa non ha ufficializzato i criteri definitivi per la compilazione del ranking. Ma alcuni elementi sono già noti: saranno 32 le squadre a partecipare al torneo: di queste,12 saranno provenienti dai campionati organizzati dalla Uefa, con un massimo di due club per ogni federazione. L'unica eccezione è rappresentata dalle squadre vincitrici della Champions League (dall'edizione 2021 a quella 2024) che saranno qualificate a prescindere. Saranno decisivi i risultati ottenuti in Champions League dall'edizione 20-21 a quella 23/24.