Il sindaco scivola e cade a terra mentre tira un rigore: il video è virale

ROMA - A Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca in Toscana, è stato inaugurato il nuovo impianto locale: il "Nardini", che ha vissuto anche stagioni in Serie C, è stato dotato di un manto d'erba artificiale di ultima generazione. A inaugurare l'impianto era presente anche il sindaco della cittadina toscana, Andrea Tagliasacchi, che si è cimentato in un calcio di rigore dall'esito non propio perfetto.