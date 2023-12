Scontri e violenza: ultras del Catania assaltano pullman dei tifosi del Pescara

L’aggressione al pullman

Nonostante tutte le precauzioni prese dalla Prefettura - con l’ingresso ritardato dei tifosi ospiti all’interno dell’impianto di gioco - un gruppo di ultras rossazzurri ha assaltato il bus con a bordo 38 tifosi pescaresi fumogeni e bombe carta. Il tempestivo intervento della Polizia in assetto anti sommossa ha evitato il peggio: in seguito ai tafferugli, ci sono state diverse persone fermate la cui posizione è ora al vaglio degli uomini della Digos che in queste ore stanno valutando eventuali provvedimenti di Daspo.