Superlega, la clamorosa decisione della Corte europea: cosa succede ora

“Esiste un abuso di potere da parte dell’Uefa”. Con queste parole uno dei 15 giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha aperto alla possibilità che i club organizzino competizioni alternative, spalancando la strada alla nuova Superlega. “Il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni è illegale” si legge in una sentenza storica, capace di cambiare per sempre il calcio. “Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla Fifa e alla Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali concorsi sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea". È un trionfo per la società A22, sostenuta apertamente dal Real Madrid e Barcellona. "Le norme della Fifa e della Uefa sull'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell'Unione – specifica la Corte UE – Evidentemente le attività economiche devono conformarsi alle norme di competenza e rispettare le libertà di circolazione”.

Sentenza Superlega, i dettagli della rivoluzione del calcio

La Corte ha quindi rigettato il modello utilizzato da 70 anni dalle confederazioni che organizzano la Champions e le altre competizioni, dichiarandole non in regola con i trattati che regolano il funzionamento dell’Unione Europea. La Corte osserva che tale attività è di tipo economica e come tale deve rispettare le regole di concorrenza e libera circolazione, rifiutando ogni forma di monopolio (come invece sta avvenendo). La sentenza spazza via il parere di uno degli avvocati generali Ue, il greco Rantos, secondo il quale escludere i partecipanti della Superlega dalle competizioni e minacciare sanzioni era un atto legittimo. Rantos aveva infatti invitato la Corte a dichiarare la compatibilità tra normativa UE e sistema Uefa-Fifa, in quanto le restrizioni risponderebbero al principio di proporzionalità e sarebbero volte al conseguimento di obiettivi connessi alla specificità dello sport. L’avvocato aveva citato l’Art. 165 TFUE, il quale vaglia l’esistenza di un “modello sportivo europeo” basato su una struttura piramidale, avente tra i propri obiettivi la promozione di competizioni aperte che privilegino il merito sportivo.

Superlega, gli scenari e cosa succede ora

Nelle intenzioni di chi la promuove, la Superlega non sarà più, infatti, quel sistema chiuso ed elitario presentato per la prima volta dai 12 club ribelli nella notte del 19 aprile 2021. Novecentosettantasei giorni dopo la struttura che la società A22 dice di essere già pronta a lanciare – in aperta concorrenza al modello Champions League – coinvolgerà 60-80 squadre, divise in varie categorie (A, B e C), alla quale si dovrebbe accedere per meriti sportivi dai rispettivi campionati nazionali. Lo scontro istituzionale è già cominciato. Il presidente Uefa, Ceferin, rischia di veder compromesso il proprio futuro alla guida della confederazione (voleva il quarto mandato, rischia di doversi dimettere) e Gabriele Gravina, numero uno della Figc e vicepresidente Uefa, si trova a un bivio per quanto riguarda la possibile adesione dei club italiani al progetto. La Juventus ha fatto un passo indietro in estate, propedeutico in realtà a risolvere i contenziosi aperti con l’Uefa in merito alle sentenze della giustizia sportiva italiana, e potrebbe ritornare a interessarsi al progetto. Come tante altre società in Europa rimaste fin qui al coperto, temendo di rompere i rapporti con l’Uefa. Giusto ieri, a margine del consiglio Figc, Gravina aveva dichiarato: “Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio. Non possiamo impedirne l'adesione, ma la scelta, qualora avverrà, deve essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all'interno di una serie di organizzazioni”. L’ad di A22 Reichart, appresa la sentenza, ha esultato: "Abbiamo conquistato il diritto di competere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è LIBERO. Ora i club non subiranno più minacce e sanzioni. Sono liberi di decidere del proprio futuro".