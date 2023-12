Sentenza SuperLega, il comunicato della Corte Europea: il testo completo

La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE

"Le norme della FIFA e dell'UEFA che subordinano alla loro preventiva approvazione qualsiasi nuovo progetto di calcio interclub, come la Super League, e che vietano a club e giocatori di giocare in tali competizioni, sono illegittime. Non esiste un quadro di riferimento per le regole FIFA e UEFA che ne garantisca la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità. Allo stesso modo, le regole che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni di tali competizioni sono tali da limitare la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e i telespettatori dell'Unione europea. consumatori e i telespettatori dell'Unione europea.

La Fédération internationale de football association (FIFA) e l'Union of European Football Associations (UEFA) sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera. Il loro obiettivo è quello di promuovere e definire il quadro di riferimento per il calcio a livello mondiale ed europeo. Hanno adottato un regolamento che conferisce loro il potere di di approvare le competizioni calcistiche interclub in Europa e di sfruttare i vari diritti mediatici relativi a tali competizioni. Un gruppo di 12 club calcistici europei attraverso la società spagnola European Superleague Company, desiderava creare un nuovo progetto di competizione calcistica: la Super League. La FIFA e l'UEFA si sono opposte al progetto, minacciando di imporre sanzioni ai club e ai giocatori che avessero deciso di partecipare. La European Superleague Company ha intentato un'azione legale contro la FIFA e la UEFA presso il Tribunale commerciale di Madrid (Spagna), sostenendo che le loro regole sull'approvazione delle competizioni e sullo sfruttamento dei diritti mediatici sono contrarie al diritto comunitario. dell'UE. Avendo alcuni dubbi sulla questione in relazione, tra l'altro, al fatto che la FIFA e la UEFA detengono un monopolio su tale mercato, il tribunale spagnolo ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

La Corte osserva che l'organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono, evidentemente, attività economiche. Esse devono pertanto rispettare le regole della concorrenza e le libertà di circolazione, anche se l'esercizio economico dello sport ha alcune caratteristiche specifiche, come l'esistenza di associazioni con determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di imporre sanzioni. La Corte osserva inoltre che, parallelamente a tali poteri, la FIFA e la UEFA organizzano esse stesse delle competizioni calcistiche. La Corte afferma poi che, quando un'impresa in posizione dominante ha il potere di determinare il prezzo delle partite.

Inoltre, la Corte afferma che, qualora un'impresa in posizione dominante abbia il potere di determinare le condizioni di accesso al mercato per le imprese potenzialmente concorrenti, tale potere deve essere soggetto a criteri idonei a garantire che le condizioni di accesso al mercato siano rispettate. Il rischio di conflitto di interessi che esso comporta, deve essere soggetto a criteri idonei a garantirne la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità. Tuttavia, i poteri di FIFA e UEFA non sono soggetti ad alcun criterio di questo tipo. La FIFA e la UEFA stanno quindi abusando di una posizione dominante. Inoltre, data la loro natura arbitraria, le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere considerate come restrizioni ingiustificate alla libera prestazione di servizi.

Ciò non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata. La Corte, dopo essere stata interpellata in generale sulle norme FIFA e UEFA, non si pronuncia su questo specifico progetto nella sua sentenza. Parallelamente, la Corte osserva che le regole della FIFA e della UEFA relative allo sfruttamento dei diritti mediatici sono sono tali da danneggiare le società calcistiche europee, tutte le società che operano nei mercati dei media e, in ultima analisi, i consumatori e i telespettatori, impedendo loro di godere di competizioni nuove e potenzialmente innovative o interessanti. Spetta tuttavia al Tribunale commerciale di Madrid verificare se tali regole possano andare a vantaggio dei diversi soggetti interessati al calcio, ad esempio garantendo una ridistribuzione solidale dei profitti generati da tali diritti".