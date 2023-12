Tebas, che attacco a Reichart: "Non potranno riaprire il bar per bere fino alle 5"

Tebas: "I principi evidenziati dalla Corte Ue, incompatibili con la SuperLega"

"Ci vogliono regole trasparenti, chiare, oggettive - ha scritto Tebas - per l'approvazione delle competizioni, che non valgono con la semplice disapprovazione, e ci deve essere un assetto normativo oggettivo che richieda condizioni paragonabili all'intero settore, ma che non sia lasciato alla libera discrezionalità dei leader specifici della FIFA e della UEFA, perché lì si creerebbe una situazione di abuso di potere dominante". "Sia chiaro - ha proseguito il presidente della Liga - non ci sono dubbi sul fatto che adesso non potranno riaprire il bar per bere fino alle 5 del mattino come sembra sia per l'amministratore delegato (di A22, ndr) Bern Reichart. La Corte Ue afferma che le regole per l'ammissione alle competizioni Fifa e Uefa sono trasparenti, ma non che debbano ammettere la Super League. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione ai tornei devono essere trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Principi appunto incompatibili con la Superlega", ha concluso il presidente della Liga Javier Tebas.