SuperLega, il presidente del Barcellona esulta: "Opportunità storica"

"Da oggi si apre un'opportunità storica per cercare di risolvere alcuni dei gravi problemi che compromettono la futura viabilità di gran parte dei club", questo il commento del presidente del Barcellona Joan Laporta , dopo la sentenza della Corte europea sulla SuperLega.

Laporta: "Promuoveremo formule innovative"

"Ciò che desideriamo è un dialogo aperto e costruttivo per generare sinergie positive tra tutte le parti", ha aggiunto il numero uno del club catalano. "Il Barcellona cercherà di promuovere formule innovative per migliorare le attuali competizioni europee, in un formato aperto e meritocratico".