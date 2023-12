Papu Gomez escluso dall'Argentina, la verità: "C'entra la moglie di Messi"

Il Papu Gomez , attualmente fermo per la sospensione per doping , è stato tra i punti di riferimento e tra i giocatori più amati della Nazionale argentina . La consacrazione del giocatore del Monza è arrivata con lo storico trionfo ai Mondiali in Qatar 2022 , che ha celebrato qualche giorni fa con un post sui social.

Papu escluso dall'Argentina: c'entra Messi!

Dopo quella vittoria, però, il Papu non è mai più stato convocato dal ct Scaloni. E questo ancor prima della sospensione per doping, che ha messo uno stop alla sua carriera. In Argentina, durante il programma ‘A la Tarde', è stato svelato cosa è accaduto nello spogliatoio argentino, e il motivo dell'allontanamento dell'ex Atalanta. Sembra, secondo quanto riportato durante il programma, sia stata una decisione di Messi e poi approvata dallo spogliatoio per una frase sulla moglie del numero 10.

Papu Gomez, la frase sulla moglie di Messi

Secondo quanto riportato, la frase del Papu a Messi sarebbe arrivato durante la festa nello spogliatoio dopo la vittoria in semifinale contro l'Olanda ai Mondiali in Qatar: "Non so esattamente in quale partita, se fosse dopo l'Olanda. Tutti sono contenti perché sono passati, tutti nello spogliatoio cominciano a cantare come dei matti. In quel momento cosa dice il Papu? Consegnami Antonela!". Un commento che avrebbe infastidito Messi e lo spogliatoio, portando ad una rottura drastica. "La prima cosa che mi dicono è 'Papu è una me**a di persona' - il racconto della fonte vicina allo spogliatoio -. Anche Scaloni è molto indignato per questa situazione, non sono solo i giocatori della Nazionale. Sapete inoltre come lo chiamavano i suoi compagni? Lo chiamavano "Il Tirchio" perché ogni volta che andavano a giocare a tennis e dovevi pagare il campo, lui scompariva. Ogni volta che c'era da pagare il cibo, scompariva. E anche sua moglie, Linda, è stata esclusa dalla chat delle donne dei giocatori".