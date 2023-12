Benevento, esonerato Andreoletti

BENEVENTO - Matteo Andreoletti non è più l'allenatore del Benevento. Al tecnico bergamasco, che dal club aveva già incassato una fiducia a termine, è stata fatale la clamorosa sconfitta casalinga contro il Catania (0-4) maturata con i giallorossi già in dieci alla mezz'ora del primo tempo (Karic prende due gialli in 60 secondi) e costretti a chiudere la partita addirittura in nove uomini. Tra i nomi accostati alla panchina giallorossa ci sono quello di Aglietti, che l'anno scorso ha guidato per appena due partite il Brescia, e quello di Auteri, protagonista sulla panchina giallorossa della storica prima promozione in B.