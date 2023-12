Benevento, panchina ad Auteri

BENEVENTO - Gaetano Auteri è il nuovo allenatore del Benevento. Di nuovo sulla panchina giallorossa, a poco più di sette anni dalla storica promozione in B dei sanniti. Prende il posto di Matteo Andreoletti, esonerato sabato dopo la clamorosa sconfitta interna (0-4) con il Catania. Per Auteri, dopo l'incontro alla vigilia di Natale con il presidente Vigorito e il dt Carli, un contratto sino a fine stagione, con l'opzione di rinnovo automatico in caso di promozione.

Auteri aveva allenato il Benevento in C nel 2015-16, stravincendo il campionato con 20 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte: il 30 aprile 2016, superando il Lecce 3-0, la sua squadra festeggia la promozione in B, centrata per la prima volta in 87 anni di storia. A fine anno, Auteri si dimise lasciando il posto a Baroni che ai playoff conquistò poi l'ancora più storica prima promozione in A.