Altamura, regalo da ricordare al proprio portiere: la reazione è da brividi

Cosa ha fatto l'Altamura?

Il club pugliese ha pensato bene di contattare in segreto la famiglia di Fernandes, in modo da regalargli dei biglietti aerei che gli permettessero di arrivare in Italia. Il tanto atteso abbraccio è prontamente avvenuto, con Fernandes e i suoi genitori che, emozionati, hanno ringraziato a più riprese l'Altamura per il toccante gesto. Classe 2005, Fernandes a soli 18 anni ha già vissuto delle esperienze in Portogallo e in Italia che l'hanno portato. da giovanissimo, a lasciare il Brasile. L'incontro con i propri genitori gli ha permesso di vivere un Natale in compagnia della famiglia, grazie all'iniziativa dell'Altamura.