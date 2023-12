Borriello: "Basta riposo. Ho voglia di rimettermi in gioco"

Borriello: "Inizierò a studiare. Voglio essere all'altezza"

"Ad oggi ho un ruolo all’interno del Club Ibiza però mi piacerebbe avere la possibilità di decidere in prima persona, rimettermi in gioco non lasciando questo gruppo di ragazzi; ma penso che mi avvicinerò alla penisola per tornare a toccare un po’ di calcio -dice l'ex attaccante-. Inizierò a studiare, bisogna prepararsi per essere all’altezza di quello che si vuole fare o si scelga di essere".