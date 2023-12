Eziolino Capuano: "La verità sullo sfogo negli spogliatoi e sulla frase di Mertens"

Capuano e la previsione su Mertens al Napoli

Lui, Capuano, ha voluto chiarire una volta per tutte al Corriere dello Sport come sono andate veramente le cose, provando a giustificare (se mai ce ne fosse bisogno) i due momenti iconici consegnati alla storia di Youtube. "Quella frase du Mertens è l’unica cosa che viene ricordata in 40 anni", ha detto Eziolino. "Io Mertens non lo conoscevo bene all'epoca come nessun altro. E invece in quel Napoli c’era un certo Insigne che stava volando ed era all’apice della carriera. Quindi dissi: 'Ma quando gioca questo? Non farà nemmeno 8-9 partite'. E poi però vi faccio una domanda io: quanti altri calciatori ho scoperto che oggi stanno tra Serie A e Nazionale? Di quelle mie previsioni azzeccate nessuno parla ma si torna sempre a ricordare quella frase su Mertens".

Lo sfogo nello spogliatoio dell' Arezzo

Si passa poi a quel celebre sfogo nello spogliatoio dell'Arezzo durante una partita contro il Lucignano, squadra di Promozione. Siamo all'intervallo e Capuano è un vulcano in eruzione che esplode davanti alla squadra nello spogliatoio. Un calciatore registra tutto, lo mette su Youtube e da quel momento il video diventa virale con milioni di visualizzazioni. Un cult senza tempo che però non fa sorridere affatto il tecnico del Taranto: "Quella non è stata una sceneggiata ma una carognata vergognosa. Quel giocatore era del Carpi e infatti in Serie A non ha più giocato. Adesso vedo che fa l’allenatore e gli auguro che non gli accada mai quello che ha fatto a me. Non è accettabile registrare quello che ci si dice nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo. Io non sapevo di essere ripreso e quella è stata una vigliaccata, non una sceneggiata. Quello non è stato un errore mio ma una cosa vergognosa", ha detto Capuano durante l'intervista rilasciata nei nostri studi web con Antonio Giordano.