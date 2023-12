Capuano racconta l'amicizia con Mourinho e Allegri: "Mostri sacri dell'intelligenza"

Eziolino Capuano in quasi quarant'anni di carriera ne ha fatti di incontri e di amicizie sui campi da calcio e non solo. Un rapporto professionale con tantissimi colleghi con i quali è riuscito a scambiare esperienze di calcio e di vita. Due di loro, però, meritano una menzione d'onore: "Allegri e Mourinho sono dei mostri sacri dell'intelligenza e a me piacciono le persone che possono arricchirmi", ha detto Capuano. L'amicizia è diventata quasi normale: "Mourinho è forse l'uomo più intelligente che ci sia al mondo e questo lo dico a prescindere dalla bravura del tecnico, su quell'aspetto parlano i numeri e c'è poco da aggiungere. La prima volta che lo conobbi fu ad Appiano Gentile dove andai per un master: era l'anno del triplete con l'Inter. Allegri invece lo conosco da quando faceva il calciatore e giocava con Camplone", ha detto il tecnico del Taranto durante l'intervista rilasciata al nostro giornale.