L’unica formazione che serve per il futuro

Archiviato il Decreto Crescita, non credo che la rinascita del calcio italiano passi da nuove norme: servirebbe infatti un cambio culturale nei metodi formativi. Fino a quando misureremo i responsabili dei settori giovanili con il metro degli scudetti vinti in Primavera resteremo distanti dall’obiettivo.

Degli undici titolari della Francia campione del mondo 2018 solo Mbappé giocava in Ligue1. E nell’Argentina mundial 2022 non c’era un solo esponente del campionato nazionale. Pertanto il problema degli italiani non è esclusivamente il minutaggio del 33% in Serie A, ma il fatto che ne vanno pochissimi nelle altre leghe top. Non formiamo calciatori per la A, né siamo in grado di esportarne. Siamo destinati a restare marginali.