100 di questi anni al nostro Corriere dello Sport-Stadio

Domani il Corriere dello Sport-Stadio entra nel centesimo anno di vita, sessanta dei quali sotto la famiglia Amodei, prima Franco e poi suo figlio Roberto. Una ricorrenza storica, specialissima, che festeggeremo nei prossimi dodici mesi insieme ai lettori. A voi.

Un momento significativo e in qualche modo personale su tutti, il racconto di Italo Cucci che mi volle al Corsport, la prima volta, nell’aprile del 1991. Non ho dimenticato una sola parola: «Son passati più di trent’anni, uno dei soliti venerdì, a Maranello, con Enzo Ferrari. M’interroga. Ho lasciato Bologna per Roma dove lui - me lo rivelò quando Enzo Biagi voleva farlo senatore a vita - c’era stato una volta di troppo, nel ’39 (stavo nascendo). “Sto bene - gli dico - ho sempre sognato la strada per Roma”. Lui insiste: “E il Corriere?”. “Tutto bene, ero già preparato con quel passaggio a Stadio nell’82”. “E allora le do una dritta, in prima pagina avete la data di nascita sbagliata”. “Ma no…”. “Ma sì!”- e chiama la segretaria: “Giuliana, mi porti il Corriere dello Sport!”. Una prima pagina su cartone, incorniciata, un titolone di automobilismo, una data sotto la testata: “Bologna, 20 ottobre 1924”. Ancora Ferrari: “Il direttore era Masprone, l’amico di D’Annunzio, soldato, aviatore, discobolo, calciatore, arbitro, allenatore… Io ero l’amministratore senza una lira, firmavo Ferrari Enzo, poi il giornale piacque”. E piace ancora tanto.

Roberto Amodei regalò al Drake, fondatore di questo giornale, una prima pagina in oro.