Mourinho chiama la Roma: la Roma può accontentarlo

Caro Friedkin ti scrivo... per l’anno che verrà, José Mourinho ha le idee chiarissime: è il primo a non essere soddisfatto del settimo posto in classifica, che diventa il nono per numero di punti conquistati in tutto il 2023, al di là dell’impresa frenata a Budapest che non ha dimenticato. Eppure, nella letterina virtuale al presidente, ha lasciato intendere senza chiedere. Pur di restare alla Roma, a sei mesi dalla scadenza del contratto che non è stato mai discusso, è disposto a rivedere i suoi programmi, ad abbassare i toni delle espressioni pubbliche, ad aspettare i regali come se fossero un’elargizione e non un obbligo.

L’URGENZA. Magari otterrà prima dell’Epifania, che tutte le feste si porta via, il difensore da opporre all’Atalanta, prossimo scontro diretto del campionato, se non alla Cremonese in Coppa Italia, che capita già il 3 gennaio. «Ma se non arriva il rinforzo, andrà bene lo stesso: non piango» ha chiarito Mourinho alla fine di Juventus-Roma, che ha riproposto virtù e limiti di una squadra ancora impegnata in una difficile transizione: dopo due stagioni in cui aveva imparato a difendersi, si sta attrezzando per un calcio diverso che possa valorizzare le qualità offensive di due campioni come Lukaku e Dybala.

CRESCITA. Mourinho allo Stadium ha visto tanti elementi incoraggianti, soprattutto grazie al buon primo tempo in cui la Roma è stata all’altezza di una sfida-scudetto. Ha apprezzato i miglioramenti nella personalità, aspettando che alcuni giocatori importanti (Dybala, Pellegrini, lo stesso Lukaku) tornino a giocare ad alti livelli. Ma ha anche bisogno urgente di un supporto esogeno che Tiago Pinto, compatibilmente con i problemi di finanze e di liste, cercherà di consegnargli. La chiave dell’alchimia vincente potrebbe essere nel commercio spregiudicato. Se la Roma riesce a cedere Spinazzola e a restituire Renato Sanches al Psg - entrambi significativamente non hanno giocato neppure un minuto tra Napoli e Juventus - potrà aprirsi a investimenti nuovi che migliorino l’organico. In quel caso l’infortunio cronico di Smalling, la partenza temporanea di N’Dicka e soprattutto i 5 punti di ritardo dalla zona Champions non sembreranno problemi insormontabili. In fondo siamo solo a metà campionato. Anzi, nemmeno.