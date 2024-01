Dal tennis agli Europei fino alle Olimpiadi, i 10 eventi da non perdere nel 2024

Anno 2024: anno bisestile. Anno olimpico. Dove per olimpico si intendono i Giochi, quelli veri. Non che a Tokyo non ci sia stato lo sport ai massimi livelli (vero Tamberi? Vero Jacobs?) ma è chiaro che l'Olimpiade del Covid, rimandata di un anno, ha sofferto tantissimo le misure restrittive e l'assenza di pubblico. A Parigi no. A Parigi non sarà così. Le Olimpiadi saranno Olimpiadi vere in tutto e per tutto e quindi, per questo, sono l'evento sportivo più atteso dell'anno. Ma non solo. Ecco 10 eventi imperdibili nel 2024.