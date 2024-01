Beckenbauer, preoccupano le sue condizioni dopo la rivelazione del fratello

Cresce la preoccupazione in Germania per le condizioni di salute di Franz Beckenbauer. Walter, il fratello dell'ex stella della nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno spaventato i tifosi: "Se dicessi adesso che sta bene mentirei e non mi piace mentire. Lui non si sente bene. È un continuo su e giù", ha detto in un documentario sull’emittente televisiva Ard: Secondo quanto pubblicato dal quotidiano Speigel, qualsiasi choc a livello emotivo potrebbe mettere a "serio rischio" le condizioni del Kaiser. Beckenbauer ha subito un "deterioramento significativo", che ha colpito sia la sua capacità di giudizio sia la sua memoria, senza prospettive di miglioramento.