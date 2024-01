Mihajlovic, il figlio Dusan entra nell'agenzia di Lucci: il messaggio social

ROMA - Dusan Mihajlovic , quartogenito del compianto Sinisa , si mette in gioco: il 21enne figlio d'arte entra infatti a far parte dello staff della World Soccer Agency , l' agenzia di consulenza sportiva fondata dal noto procuratore Alessandro Lucci .

Mihajlovic nello staff di Lucci: il messaggio social

"World Soccer Agency dà il benvenuto nella sua famiglia a Dusan Mihajlovic. Ti auguriamo il meglio!", annuncia l'agenzia con un post su Instagram. Un punto di partenza per il giovane Mihajlovic che ha commentato così l'inizio della nuova avventura: "Sono molto contento di entrare a far parte di una delle agenzie più importanti a livello internazionale. Il calcio è nella storia della mia famiglia ed è ancora più speciale essere qui per via del legame che univa mio padre Siniša ad Alessandro Lucci, che ringrazio per questa opportunità".