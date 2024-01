Dazn, cambiano i prezzi: aumentano le tariffe ma non per tutti

MILANO - Cresce il costo della vita, crescono gli abbonamenti alle piatteforme che propongono il calcio in diretta. Nelle prossime settimane la piattaforma DAZN aumenterà i costi del proprio abbonamento per i nuovi clienti o per quelli che hanno il loro accordo in scadenza a gennaio. Resterà invariato il costo del mensile accostato alla stessa linea internet che consente di vedere gli eventi sportivi su due differenti applicazioni.