Joaquín dal calcio alla corrida: prepara il suo debutto da torero

Joaquín ha chiuso la sua carriera da calciatore lo scorso luglio a 42 anni salutando tra le lacrime il suo Betis Siviglia. L'ex Fiorentina non ha mai nascosto la sua passione per la corrida, che ha sempre esternato nel corso del suo vissuto da giocatore con la celebre esultanza del torero. Dalla coroegrafia si potrebbe passare ai fatti. E sì perché Joaquín sarebbe pronto a scendere nell'arena per sfidare tori in carne e ossa con tanto di cappello e mantello.