Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli, l'ex campione di Sampdoria e Juventus è stato ricordato al Teatro Carlo Felice di Genova, in una manifestazione intitolata My name is Luca. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere i progetti benefici per cui l'ex centravanti si era impegnato attraverso la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla.