Atalanta o Fiorentina nella prossima Supercoppa italiana? Sì, se verrà mantenuto lo stesso format di quest'anno, ossia quello della Final Four con quattro squadre in corsa per il trofeo da giocare in Arabia Saudita. È Infatti questo il primo verdetto che arriva dal tabellone della Coppa Italia, con nerazzurri e viola che si affronteranno in semfinale per accedere alla finalissima di Roma. In palio anche un posto nella Supercoppa (da capire se in qualità di finalista perdente o vincente).