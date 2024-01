Dopo le parole di Gasperini contro Di Bello, arbitro del match di coppa Italia fra Milan e l'Atalanta ("E' stato maleducato, non mi ha salutato"), il designatore arbitrale Rocchi ha in qualche modo voluto rispondere - senza mai nominarlo - al tecnico dei bergamaschi. "Da un mio arbitro non ho mai sentito dire: "Faccia di merda". I nostri arbitri hanno sbagliato se non hanno dato la mano a qualcuno, ma nessuno ha mai rivolto frasi così. Lo avessero fatto, li avrei cacciati subito".