Tutti pazzi per Messi in MLS: biglietti finiti in 6 minuti!

Tutti pazzi per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, oggi in forza all'Inter Miami, ha fatto impazzire la città di Los Angeles con diverse settimane d'anticipo. Stadio sold out a LA, in occasione della 2a giornata del nuovo campionato americano, che metterà di fronte i padroni di casa del Galaxy e la squadra della Pulce. La stagione, però, inizierà soltanto nel mese di marzo.