Coppa d’Africa, Costa d’Avorio-Guinea Bissau 2-0: Rivivi la diretta

EBIMPE’ (Costa d’Avorio) - Edizione numero trentaquattro per il torneo continentale africano che vede al via 24 squadre suddivise in sei gironi . Si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone e le quattro migliori terze: la gara inaugurale mette di fronte Costa d'Avorio e Guinea Bissau . La finale è in programma il prossimo 11 febbraio 2024 . Rivivi la diretta

23:55

Le date del torneo: la finale si giocherà l'11 febbraio

La fase a gironi della Coppa D'Africa si concluderà il 24 gennaio 2024. Gli ottavi di finale sono in programma dal 27 al 30 gennaio, i quarti di finale andranno in scena il 2 e 3 febbraio. Le due semifinali sono state calendarizzate il 7 febbraio, la finalissima si giocherà l'11 febbraio 2024.

23:40

Le partite del Gruppo B

Domenica - oltre alla sfida tra Nigeria e Guinea Equatoriale (Gruppo A) - si disputeranno anche le partite della prima giornata del Gruppo B con Egitto-Mozambico e Ghana-Capo Verde.

23:25

Gruppo A, domenica l'esordio della Nigeria

Dopo la partita inaugurale della Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e Guinea Bissau, domenica pomeriggio andrà in scena la seconda partita del Gruppo A tra Nigeria e Guinea Equatoriale

23:10

La Costa d'Avorio in testa al Girone A

Per la tredicesima volta consecutiva, la Costa d'Avorio vince la partita di esordio dei raggruppamenti della Coppa d'Africa. Gli ivoriani hanno vattuto la Guinea Bissau per 2-0 e sono momentaneamente in testa al Girone A

23:02

94' Triplice fischio!

La Costa d'Avorio vince la partita d'esordio contro la Guinea Bissau. I padroni trovano il vantaggio dopo quattro minuti con Seko Fofana, raddoppio al 58' con un gran gol di Krasso

22:53

85' Guinea Bissau ancora in avanti

Correia colpisce di testa in area ivoriana, la palla sorvola la traversa

22:41

73' Occasione per la Guinea Bissau

Grande intervento del portiere ivoriano sulla conclusione di Franculino

22:39

72' La Costa d'Avorio in pien controllo

Forte del doppio vantaggio, la selezione ivoriana controlla il gioco senza correre alcun rischio nelle retrovie.

22:26

58' Raddoppio della Costa d'Avorio

Grandissima giocata di Krasso che - spalle alla porta - sfrutta un errore della difesa, si gira e infila il portiere avversario in acrobazia: gol da vero bomber

22:18

50' Prima occasione per la Guinea Bissau

Sangantè ci prova con un colpo di testa, ma non trova la porta ivoriana

22:12

46' Inizia il secondo tempo

La Costa d'Avorio ha chiuso in vantaggio il primo tempo, ora i secondi quarantacinque minuti della partita inaugurale della Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e Guinea Bissau.

21:55

Costa d'Avorio avanti all'intervallo

Al termine del primo tempo Costa d'Avorio-Guinea Bissau sono sul punteggio di 1-0: al momento decide la rete di Fofana realizzata dopo quattro minuti

21:41

35' La Costa d'Avorio sfiora il raddoppio

Destro dal limite di Seko Fofana, la palla si stampa sulla traversa dopo la deviazione del portiere Djoco

21:36

30' Prima conclusione della Guinea Bissau

Il tiro dal limite di Balde è centrale, il portiere ivoriano blocca senza affanni.

21:29

23' Guinea Bissau mai pericolosa

La Costa d'Avorio continua a gestire il gioco senza affanni, gli avversari non riescono a organizzare la manovra offensiva: finora gli attacchi sono stati poco incisivi

21:16

10' Costa d'Avorio in pieno controllo

La formazione di casa dopo aver trovato il vantaggio con Fofana controlla la partita senza affanni

21:10

4' Costa d'Avorio in vantaggio!

Errore della difesa della Guinea Bissau: kessie recupera palla e serve Seko Fofana che piazza un gran destro da fuori area. Padroni di casa in vantaggio dopo appena quattro minuti

21:07

1' E' iniziata la partita!

Il primo pallone è in possesso della Guinea Bissau che ha vinto il sorteggio

20:55

Coppa d'Africa, tutto pronto per la partita d'esordio

A Ebimpè è tutto pronto per l'inizio della partita inaugurale della prima partita della Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio ha vinto per dodici volte la prima partita del proprio girone nelle ultime dodici edizioni, la Guinea Bissau non ha mai vinto una partita nelle tre precedenti partecipazioni.

20:40

Costa d'Avorio-Guinea Bissau, il riscaldamento

Terminata la cerimonia di inaugurazione della 34ª Coppa d'Africa, le squadre sono entrate in campo per iniziare il riscaldamento pre-partita.

20:30

Le formazioni ufficiali

Costa d’Avorio (4-3-3): Y.Fofana; Singo, Diomande, N’Dicka, Konan; Kessie, Sangarè, S.Fofana; Boga, Krasso, Bamba. All: Gasset

Guinea Bissau (4-3-3): Djoco; Encada, Sangante, Djalo, Candè; Cassamà, Bikel, Semedo; Rodrigues, Baldè, Manè. All: Baciro Cande

20:25

Gli "italiani" in Coppa d'Africa

In tutto gli 'italiani' in campo in Coppa d'Africa saranno in campo 22, divisi fra i 17 della A, i 4 della B e uno della C, ovvero l'attaccante dell'Alessandria Oscar Siafa, convocato dalla Guinea Equatoriale. Serie A: Lookman (Nigeria/Atalanta); El Azzouzi (Marocco/Bologna); Luvumbo (Angola/Cagliari); Kouame (Costa d'Avorio/Fiorentina); Banda (Zambia/Lecce); Rafia (Tunisia/Lecce); Touba (Algeria/Lecce); Bennacer (Algeria/Milan); Chukwueze (Nigeria/Milan); Machin (Guinea Equatoriale/Monza); Anguissa (Camerun/Napoli); Osimhen (Nigeria/Napoli); Aouar (Algeria/Roma), Ndicka (Costa d'Avorio/Roma); Jovane Cabral (Capo Verde/Salernitana); L. Coulibaly (Mali/Salernitana); Dia (Senegal/Salernitana); Serie B: Bayeye (Rep. Democratica del Congo/Ascoli); Pickel (Rep. Democratica del Congo/Cremonese); Guiebre (Burkina Faso/Modena); Buyla (Guinea Equatoriale/Sampdoria); Serie C: Siafa (Guinea Equatoriale/Alessandria).

20:20

Girone F

Del sesto raggruppamento fanno parte Marocco, Repubblica Democratica del Congo, Zambia e Tanzania

20:19

Girone E

Del quinto raggruppamento fanno parte Tunisia, Mali, Sudafrica e Namibia

20:18

Girone D

Del quarto raggruppamento fanno parte Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Angola.

20:17

Girone C

Del terzo raggruppamento fanno parte Senegal, Camerun, Guinea e Gambia.

20:16

Girone B

Del secondo raggruppamento fanno parte Egitto, Ghana, Capo Verde e Mozambico.

20:15

Girone A

Del primo raggruppamento fanno parte Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale e Guinea-Bissau.

20:00

Il Marocco è il detentore del trofeo

La nazionale detentrice del trofeo della Coppa d'Africa è il Marocco che nel 2020 vinse in finale contro l’Egitto per 5-0.

Ebimpiè (Costa d'Avorio)