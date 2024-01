Dalla Scozia una nuovo proposta per migliorare il Var. L'ex amministratore delegato della FA Gordon Smith, ammette che "il suo funzionamento non stia funzionando". L'ex centrocampista di Everton e Rangers ha proposto una modifica, prendendo spunto dal tennis. "Sono sempre stato totalmente a favore del VAR, ma è il modo in cui viene gestito che non penso funzioni".