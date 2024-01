COSTA D’AVORIO - Risultato rotondo, partita senza storia: il Marocco supera la Tanzania per 3-0 e si porta momentaneamente in testa al proprio girone. Nel primo tempo i nordafricani trovano il vantaggio a ridosso della mezz’ora grazie al gol del difensore Saiss. Nella ripresa la Tanzania resta in dieci per l’espulsione di Miroshi, e a quel punto il Marocco ha avuto vita facile trovando il raddoppio con Ounahi e chiudendo la sfida con la terza marcatura di En Nesyri.