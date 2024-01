FA Cup: Norwich, Everton e Nottingham Forest missione compiuta

LONDRA (Inghilterra) - Nel terzo turno della Coppa d’Inghilterra colpo esterno del Norwich che supera per 3-1 il Bristol Rovers, avanzano anche l’Everton - di misura sul Crystal Palace - e il Nottingham Forest che passa ai supplementari contro il Blackpool.

Blackpool-Nottingham

Il Nottingham batte il Blackpool per 3-2 e si qualifica al quarto turno della Coppa d'Inghilterra. Gli ospiti trovano il vantaggio in avvio di primo tempo con l’irlandese Omobamidele, e raddoppiano al primo minuto della ripresa con il centrocampista brasiliano Danilo. Il Blackpool riapre la partita con Morgan a mezz’ora dal termine, e riporta il risultato in equilibrio grazie alla rete di Joseph che sfrutta al meglio un assist di Lyons. Ai supplementari il Nottingham trova il gol della qualificazione grazie all’attaccante neozelandese Chris Wood: nel quarto turno affronterà il Bristol City.