Georgina Rodriguez in lacrime per il suo Cristiano Ronaldo, assoluto protagonista sul palco dei Globe Soccer Awards, in quel di Dubai. Tanti i premi consegnati a CR7, nominato miglior giocatore del Medio Oriente, nonché miglior marcatore del 2023 e giocatore più amato dai fan. La compagna del fuoriclasse portoghese non è riuscita a trattenere l'emozione.