Eriksson, il sogno si può avverare: il bellissimo gesto di Klopp

La storia di Sven Goran Eriksson non è certo passata inosservata. Il cancro , la battaglia con la malattia e le speranze di allungare una vita che lo ha visto diventare un grande personaggio del calcio europeo e mondiale. Tra i tanti messaggi e attestati di stima che hanno raggiunto in questi giorni l'ex allenatore della Lazio , compare anche quello di Jurgen Klopp , manager del Liverpool che vorrebbe realizzare un desiderio del tecnico svedese.

Klopp invita Eriksson: "Vorrei prendesse il mio posto per un giorno"

Eriksson, in una delle sue interviste, ha confessato che non aver allenato il Liverpool resta uno dei più grandi rimpianti della sua carriera. L'ex Lazio, infatti, è da sempre grande tifoso dei Reds e Jurgen Klopp ne è venuto a conoscenza.

Il manager tedesco ha colto così l'occasione per invitare ufficialmente Eriksson ad Anfield Road: "Lui è il benvenuto qui, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno. Gli mostrerei quanto di meraviglioso abbiamo costruito in questi anni... Per lui sarebbero delle ore stupende, da spendere qui con noi", ha sottolineato Klopp in conferenza stampa.