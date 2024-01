Di Lorenzo e Mazzarri in conferenza prima di Napoli-Inter: rivivi la diretta

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter Mazzarri , allenatore del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo , capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ore 20.

14:46

L'arbitro della finale

Sarà Antonio Rapuano l'arbitro della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter domani sera. I due guardalinee saranno Colarossi e Tolfo. Il quarto uomo Di Bello. Al Var Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Aureliano nel ruolo di Avar. L'assistente di riserva sarà Rossi.

14:39

Il trofeo della Supercoppa

Il trofeo della Supercoppa Italiana è stato eseguito a mano da maestri argentieri. Prodotto in argento 100 con rifinitura in oro bianco platino, la coppa è composta da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie contenenti rami di foglia d’alloro, e dall’alzata con lucidatura superficiale in metallo e argentatura galvanica con doratura di 24 carati all’interno. È realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo.

14:32

L'allenamento di oggi del Napoli

Il "penultimo allenamento" del Napoli, citato da Mazzarri in conferenza, ci sarà oggi alle 16 ora italiana, le 18 ora di Riyad, sul campo dell'Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

14:25

Finisce la conferenza stampa

Da qualche minuto si è conclusa la conferenza stampa del Napoli in vista della finale di Supercoppa.

14:22

Mazzarri fa il punto sugli infortunati

Mazzarri fa il punto su disponibili e indisponibili: "Oggi faremo il penultimo allenamento perché domani facciamo una rifinitura in albergo e valuteremo Demme. Olivera sicuramente è assente. Cajuste? Lo recuperiamo, Zielinski sta bene dal punto di vista fisico e verificheremo il minutaggio. Traore deve fare una piccola preparazione. Ngonge? Ci ho parlato 5 minuti, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo che non conosce. Sarà difficile vederlo. Lindstrom? La situazione è particolare, non è facile entrare in una squadra come il Napoli che aveva i suoi titolarissimi. Il ragazzo ha dato delle buone risposte e io lo vedo motivato. Si deve ancora ambientare, ci vuole pazienza".

14:19

Gli auguri di Osimhen e Anguissa

La parola torna a Di Lorenzo: "Se ci siamo sentiti con Osimhen e Anguissa? Sì, abbiamo la chat di gruppo dove ci sentiamo e ci facciamo l'in bocca al lupo. Li abbiamo sentiti, fanno il tifo per noi e giocheremo anche per loro dato che non saranno qua". Al capitano del Napoli viene poi chiesto come racconta ai nuovi arrivati l'emozione dello scudetto: "Uno cerca subito di farli ambientare, sono arrivati due nuovi ragazzi più Mazzocchi che è arrivato da un po'. Stiamo parlando il più possibile per cercare di farli ambientare al meglio. Da parte mia, e di tutti i compagni, c'è la voglia di farlo il prima possibile".

14:16

Mazzarri e la forza dell'Inter

Parla Mazzarri: "L'Inter? Ho notato che davanti aveva una signora squadra con un grande allenatore e abbiamo visto un'Inter straripante da tutti i punti di vista. In un campionato così, anche le grandi squadre possono avere flessioni: affronteremo l'Inter nel momento migliore possibile per loro. Se dovessimo fare bene, come speriamo, ci darebbe ancora più fiducia per il prosieguo della stagione. Non firmo per il pari. Non ci scordiamo che sto allenando dei ragazzi che sono campioni d'Italia, finché qualcun altro non vincerà lo scudetto. Con l'Inter in campionato abbiamo avuto possesso palla superiore, ma abbiamo perso 3-0 in contropiede. Abbiamo fatto la partita con possesso palla e palle gol, ma loro hanno segnato tre volte. Il calcio è una materia particolare, che va interpretata in un certo modo. Domani ho ragazzi forti: siamo carenti a livello di organico perché abbiamo diverse defezioni, ma a livello di mentalità ce la giocheremo alla pari con l'Inter".

14:12

Di Lorenzo punta l'Inter

Ancora Di Lorenzo che parla della difesa a tre: "Al di là del modulo, conta come lo si interpreta. Sulla carta può essere visto come modulo più difensivo, poi in pratica ci porta ad avere tanti giocatori in fase offensiva. Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra, con una coppia d'attacco che sta veramente bene: dovremo essere bravi in difesa, ma l'aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra. Dovremo essere bravi in fase passiva a limitare tutte le loro caratteristiche, poi, una volta recuperato il pallone, a mettere in campo le nostre qualità. Siamo una squadra forte. Inter favorita? In una finale di una competizione penso sia sbagliato parlare di favoriti. Si affronteranno due grandissime squadre, che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione. Si azzerano i valori del campionato. L'Inter sta facendo benissimo, ha grandissimi giocatori e sono in fiducia. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti, anche se abbiamo visto una grandissima partita contro la Lazio, ma faremo il massimo per portare a casa il trofeo".

14:08

Le prime parole di Mazzarri

Parla Mazzarri: "Il Napoli, grazie allo scudetto dello scorso anno, è già conosciuto nel mondo e già ai miei tempi, 12-13 anni fa, con l'approdo in Champions League c'era un percorso di crescita. In 23 anni di carriera mi è capitato due volte di competere per questo trofeo, spero di riuscire ad alzarlo, ma onestamente sarei contento lo stesso di essere arrivato in finale. La squadra è la cosa più importante, devono approfittarne per vincere il trofeo. Li sto stimolando".

14:04

Inizia Di Lorenzo

Prima domanda per Di Lorenzo sul fatto che domani ci saranno soprattutto tifosi dell'Inter sugli spalti: "Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo, non fuori. Dispiace che ci siano pochi tifosi arrivati da Napoli, ma sicuramente ci seguiranno da casa e cercheremo di vincere questo trofeo che è importante per noi, per la società, per tutti i tifosi. È un trofeo importante, siamo qui a giocarcelo per quanto fatto nella scorsa stagione. Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare la seconda parte di stagione. La squadra è concentrata sulla partita di domani, metteremo in campo tutte le energie".

13:58

È il momento della conferenza stampa

Tra poco, alle 14, inizierà la conferenza stampa di Mazzarri e Di Lorenzo. È previsto che duri mezz'ora al massimo.

13:51

Il palmares di Mazzarri e Di Lorenzo

Né Mazzarri né Di Lorenzo hanno mai vinto la Supercoppa: l'allenatore del Napoli ha nel suo palmares una Coppa Italia conquistata con il Napoli nel 2012 mentre il capitano, in carriera, ha vinto la Coppa Italia del 2020 e lo scudetto del 2023 in con la squadra campana, oltre agli Europei 2020 (giocati nel 2021) con la nazionale di Mancini. In occasione della vittoria in Supercoppa del 2014 l'allenatore del Napoli era Rafa Benitez (subentrato a Mazzarri nel 2013) mentre il capitano era Marek Hamsik.

13:39

Le vittorie di Napoli e Inter in Supercoppa

Il Napoli ha vinto due volte la Supercoppa Italiana, nel 1990 e nel 2014, mentre l'Inter se l'è aggiudicata in sette occasioni, nel 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e 2022.

13:34

Le leggende sugli spalti

In rappresentanza della Lega Serie A domani, in occasione della finale di Supercoppa, sugli spalti dell'Al-Awwal Park Stadium ci saranno alcune ex stelle del nostro calcio: sono Vincent Candela, Cristian Brocchi, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Luca Toni, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta.

13:30

Le semifinali di Napoli e Inter

Nella prima edizione della Supercoppa Italiana con la formula delle final four, il Napoli ha superato 3-0 in semifinale la Lazio, grazie a un gol di Simeone e alla doppietta di Zerbin. Stesso punteggio per l'Inter, che ha piegato la Fiorentina con reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi.

13:25

Inzaghi e Lautaro Martinez hanno già parlato

L'Inter ha già fatto la conferenza stampa portando davanti ai microfoni l'allenatore Simone Inzaghi con il bomber Lautaro Martinez. LEGGI LA NOTIZIA

13:20

Tra poco le parole di Mazzarri e Di Lorenzo

La conferenza stampa di Mazzarri e Di Lorenzo inizierà alle 14, ora italiana, le 16 in Arabia Saudita.

Al-Awwal Park Stadium, Riyad (Arabia Saudita)