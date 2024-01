Cannavaro scoppia a piangere in diretta tv ricordando Gigi Riva: "Mito dei miti"

Cannavaro: "Riva ci ha trasmesso tantissimi valori"

La voce di Fabio Cannavaro viene interrotta più volte dal pianto, che cerca a fatica di trattenere, ma i suoi grandi occhi non possono essere comandati: diventano umidi tradendo ciò che prova invano a reprimere. Un turbinio di emozioni pure e sincere. Quelle che è impossibile non provare nel momento del commiato di un grandissimo: “Glielo dicevo tutti i giorni che era il mito dei miti. Era una persona eccezionale, che ci ha trasmesso tantissimi valori. Sicuramente lo ricorderanno in tanti perché oltre a un grande calciatore era una persona speciale”.