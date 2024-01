L'ultima idea della Lega: "Una giornata di campionato all'estero"

«Disputare una giornata di campionato all’estero? È una cosa di cui abbiamo parlato e che stiamo valutando, ma ci sono pro e contro. Il primo, ovvio, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Programmata con anticipo si potrebbe anche fare, il luogo sarebbe da determinare. Tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in occasione del Social Football Summit in corso a Riyad. Sul bilancio di questa Supercoppa in Arabia Saudita, in attesa della finale.