Le possibilità dell’Inter contro l’Atlético Madrid secondo i bookmakers

Gli ottavi di Champions sono sempre più vicini. Manca circa un mese ai primi appuntamenti validi per i playoff della competizione europea più ambita, solamente sfiorata dall’Inter l’anno scorso contro la corazzata Manchester City di Pep Guardiola. Ma se nella scorsa edizione i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno raggiunto la finale di Istanbul un po’ a sorpresa, quest’anno la situazione sembra possibile sognare, nonostante lo scoglio dell’Atlético Madrid di Simeone, come dimostrano le quote dei migliori bookmakers recensiti da globusbet, ad esempio: tra i più affidabili e precisi presenti sul mercato.